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    Николишин считает, что Гусев станет сумасшедшим усилением для СКА

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    Скаут «Чикаго» Андрей Николишин прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    «Не только для СКА, но и для любого клуба КХЛ Гусев — не просто сильное, а сумасшедшее усиление. Потому что нашу лигу и НХЛ не стоит даже сравнивать. Это абсолютно разные уровни.

    В мастерстве Гусева никаких сомнений нет. Не зря же он стал олимпийским чемпионом. Тем более мы же знаем, что Никита не просто был в заявке, он реально сыграл в Корее главную роль в решающих матчах.

    Шансы попасть на ОИ-2022 есть. Многое будет зависеть от того, по какому принципу наша команда будет комплектоваться. Но в любом случае надо играть, а не на трибуне сидеть, чтоб тебя заметили.

    Уверен, что Леха Жамнов будет отталкиваться не от прошлых заслуг, а от того, что игрок сегодня из себя представляет. Решение за главным тренером.

    А вот, чтоб он Гусева заметил, Никита должен играть много и хорошо. И СКА для этого — не худший вариант», — сказал Николишин «Матч ТВ».

    12 октября СКА объявил о возвращении Гусева. Контракт с 29-летним хоккеистом подписан до конца нынешнего сезона.

    В составе петербургской команды россиянин выступал с 2015 по 2019 год, проведя 272 матча и набрав 318 (104+214) очков.

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