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    Шайба Кулемина помогла «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» дома обыграл «Автомобилист» со счетом 3:2.

    Игроки «Салавата Юлаева»
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    В составе победителей шайбами отметились Шакир Мухамадуллин, Николай Кулемин и Сакари Маннинен. Станислав Бочаров и Шэйн Принс отличились у гостей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Мухамадуллин — 2 (бол., Маннинен, Гранлунд), 13:03 — 1:0. Кулемин — 7 (бол., Шмелев, Науменков), 27:19 — 2:0. Бочаров — 1 (Трямкин), 34:55 — 2:1. Маннинен — 7 (бол., Кулемин, Гранлунд), 38:31 — 3:1. Принс — 2 (бол., Блэкер, Спунер), 58:15 — 3:2Вратари: Метсола — ШикинШтраф: 4 — 8Броски: 22 (7+11+4) — 25 (7+7+11)

    После победы «Салават Юлаев» вышел на первое место Восточной конференции, набрав 20 очков. «Автомобилист» с 13 очками на 5 месте.

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