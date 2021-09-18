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    «Металлург» одержал четвертую победу подряд в КХЛ

    «Амур» — «Металлург»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Амур Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0) в пользу гостей.

    У победителей отличились Анатолий Никонцев (25 минута), Николай Голдобин (29, 34), Брендэн Лайпсик (37), Архип Неколенко (37) и Семен Кошелев (44).

    В составе хозяев точные броски нанесли Михал Йордан (17) и Сергей Терещенко (18).

    Для «Магнитки» эта победа стала четвертой подряд в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (2:0, 0:5, 0:1)
    Голы: Йордан — 1 (Алексеев), 16:32 — 1:0. Терещенко — 3 (Ленц), 17:23 — 2:0. Никонцев — 4 (Майе, Пашнин), 24:50 — 2:1. Голдобин — 2 (Карпов), 28:00 — 2:2. Голдобин — 3 (бол., Карпов, Хультстрем), 33:37 — 2:3. Лайпсик — 2 (Карри), 36:09 — 2:4. Неколенко — 1 (Никонцев), 36:23 — 2:5. Кошелев — 3 (мен.), 43:57 — 2:6Вратари: Бартошак (Аликин, 36:09) — ОлкинуораШтраф: 14 — 10Броски: 27 (13+8+6) — 40 (11+18+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает второе место (12 очков), а «Амур» — 12-е (3 очка).

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