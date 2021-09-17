«Адмирал» впервые победил после возвращения в КХЛ

Хоккеисты «Адмирала» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
У хозяев шайбы забросили Дмитрий Саюстов (27 минута), Дмитрий Лугин (32), Евгений Грачев (46) и Либор Шулак (56).
Гости ответили точным броском Йоонаса Няттинена (50).
Для команды из Владивостока это первая победа в КХЛ после возвращения в лигу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Саюстов — 3, 26:07 — 1:0. Лугин — 1 (Обидин), 31:27 — 2:0. Грачев — 1 (Хамидуллин, Лугин), 45:50 — 3:0. Няттинен — 1 (Стенквист, Рыков), 49:05 — 3:1. Шулак — 1 (мен., п.в.), 55:20 — 4:1Вратари: Серебряков — Шугаев (54:36 — 55:20, 55:45 — 56:32)Штраф: 17 — 9Броски: 31 (5+12+14) — 28 (11+7+10)
«Адмирал» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (5 очков), «Северсталь» — 12-я на Западе.