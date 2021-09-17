«Адмирал» впервые победил после возвращения в КХЛ

В роли мальчиков для битья. «Барселона» слишком далека от уровня «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:0 на «Камп Ноу» обыграла «Барселону» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было