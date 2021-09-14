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    Немировски: Надо играть с первых минут встречи так, как мы играли в третьем периоде

    Хоккей Торпедо Динамо Рига КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениям после поражения от рижского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «У нас игра не пошла. Мы говорили ребятам, что "Динамо" после двух домашних поражений будет настраиваться особо, пытаясь исправить турнирную ситуацию.

    В целом, была равная борьба, и в концовке встречи нам удалось выровнять ситуацию. Но, к сожалению, арбитр не засчитал наш второй гол из-за паса рукой.

    Конечно, надо играть с первых минут встречи так, как мы играли в третьем периоде. Пока такого не будет — не будет и результата.

    Мы хорошо поговорили в перерыве. Я сказал ребятам, что не надо играть направо-налево, а надо идти вперед, к воротам — и соперник будет ошибаться.

    Так и получилось, мы завладели инициативой, оказывали постоянное давление. Но надо было играть в "вертикальный" хоккей с самого начала игры», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

    В следующем матче рижане 16 сентября примут казахстанский «Барыс», нижегородцы в этот же день сыграют в гостях с финским «Йокеритом».

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