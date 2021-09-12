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    «Торпедо» дома обыграло СКА

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    В матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» дома обыграло СКА со счетом 3:2.

    «Торпедо» — СКА
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    «Торпедо» — СКА

    В составе победителей по два очка набрали Марек Гривик (2 шайбы) и Теодор Леннстрем (1+1).

    Евгений Тимкин и Михаил Воробьев отметились шайбами в составе СКА. Кенни Агостино (0+2) и Антон Шефельд (0+2) сделали по две результативные передачи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Леннстрем — 1 (бол., Агостино, Шенфельд), 1:53 — 1:0. Тимкин — 2 (Пыленков), 7:56 — 1:1. Гривик — 2 (бол., Шенфельд, Чехович), 11:50 — 2:1. Гривик — 3 (Агостино, Леннстрем), 13:53 — 3:1. Воробьев — 2 (Кузьменко), 23:07 — 3:2Вратари: Тихомиров (Мурыгин, 40:00) — Самонов (Юханссон, 13:53, 58:16)Штраф: 21 — 17Броски: 27 (8+9+10) — 33 (14+12+7)

    «Торпедо» вышел на 4 место с 6 очками в Западной конференции. СКА имеет те же 6 очков, но находится на 6 месте.

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