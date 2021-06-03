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    Брагин: Канадцы всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось.

    Бывают такие матчи. Такая игра была… Соперник сыграл от обороны, без провалов. Не смогли взломать оборону. Овертайм — пропустили гол.

    Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея.

    Четвертьфинал — такой матч, может быть, где-то наши не так ярко сыграли», — передает слова Брагина Sport24.

    Сборная России проиграла Канаде в матче мирового первенства четвертый раз подряд. В полуфинале чемпионата мира канадцы 5 июня сыграют с США.

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