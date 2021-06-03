Брагин: Канадцы всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение от(1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось.

Бывают такие матчи. Такая игра была… Соперник сыграл от обороны, без провалов. Не смогли взломать оборону. Овертайм — пропустили гол.

Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея.

Четвертьфинал — такой матч, может быть, где-то наши не так ярко сыграли», — передает слова Брагина Sport24.

Сборная России проиграла Канаде в матче мирового первенства четвертый раз подряд. В полуфинале чемпионата мира канадцы 5 июня сыграют с США.