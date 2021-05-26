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    Новиков: Я думаю, в плей-офф ЧМ картинка поменяется, будет намного веселее и интереснее

    Хоккей Сборная России Сборная Дании Сборная Канады Сборная Чехии Сборная Финляндии Сборная Швеции Чемпионат мира по хоккею-2021
    Советский хоккеист и заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал победу сборной России над Данией в матче группового этапа ЧМ-2021 (3:0).

    Россия — Дания
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    Россия — Дания

    «Слабых соперников на чемпионате мира нет. Сегодня в пляжных тапочках никого не обыграешь. Дания — очень приличная команда, мы помним их неплохие выступления на чемпионатах мира.

    Для того, чтобы их обыграть, надо приложить максимум усилий. Приятно, что вратарь сыграл на ноль — это хороший показатель.

    Сейчас главное — это результат. Нам часто говорили, что канадцы и американцы могут выставить по десять сборных, но мы видим, что там достаточно много средних игроков. Хоккей выравнивается.

    Это чемпионат мира характеров, а не мастеров. Шведы удивительно сильно выступили на Евротуре, а сейчас кувыркаются. Чехи тоже не совсем удачно играют. Только командная ответственность дает результат.

    Я думаю, в плей-офф картинка поменяется, будет намного веселее и интереснее. Главное — правильно к этим играм подойти, занять хорошее место и уже показывать хороший хоккей», — сказал Новиков Sport24.

    Россияне догнали сборную Словакии в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков после 4 игр.

    Следующий матч на ЧМ команда Валерия Брагина проведет против команды Швейцарии 29 мая.

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