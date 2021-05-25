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    Дания в овертайме одолела Великобританию на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Великобритании Сборная Дании
    Сборная Великобритании уступила команде Дании (2:3 ОТ) в овертайме матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Великобритания — Дания
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    Великобритания — Дания

    В составе победителей в основное время отличились Юлиан Якобсен и Никлас Йенсен, а в овертайме победную шайбу забросил Маркус Лауридсен.

    Голы британцев на счету Бена О'Коннора и Майка Хэммонда.

    Чемпионат мира. Группа A
    Великобритания — Дания — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: О`Коннор — 1 (Дэв. Филлипс, Дауд), 2:33 — 1:0. Якобсен — 1 (Н. Йенсен, Бедкер), 10:19 — 1:1. Н. Йенсен — 4 (бол., М. Лауридсен, Бедкер), 13:44 — 1:2. Хэммонд — 1 (Лэйк), 56:18 — 2:2. М. Лауридсен — 1 (бол., Н. Йенсен), 64:35 — 2:3Вратари: Баунс — ДамБроски: 23 (6+7+8+2) — 32 (16+6+5+5)Штраф: 12 — 6

    Датчане поднялись на четвертое место в таблице группы А с 5 очками, британцы, не одержавшие еще ни одной победы, идут 7-ми с первым набранным очком.

    26 мая сборная Дании сыграет с Россией (16:15 мск), а сборная Великобритании с Белоруссией (20:15).

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