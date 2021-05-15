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    • Объявлен предварительный состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
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    Объявлен предварительный состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021 НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Штаб сборной России по хоккею назвал фамилии 26 игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира.

    Сборная России
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    Сборная России

    вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА);

    защитники: Артем Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»), Григорий Дронов («Металлург»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»);

    нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все — СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»).

    Капитаном сборной России будет Слепышев, ассистентами — Бурдасов, Григоренко, Ожиганов, Зуб, Гавриков, Марченко, Тимкин, Окулов и Шалунов.

    Таким образом, из 28 будет заявлено 26 игроков — два места оставлено под вратаря и нападающего.

    В «пузыре» с национальной командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров («Динамо», Москва), нападающие Илья Сафонов («Ак Барс») и Василий Подколзин (СКА), но пока они останутся вне заявки.

    Защитник Кирилл Кирсанов (СКА) и нападающий Кирилл Марченко (СКА) будут готовиться по индивидуальной программе в Риге.

    «Штаб сборной благодарит Егора Яковлева, Михаила Науменкова, Дмитрия Юдина, Павла Красковского, Дениса Зернова, Даниила Пыленкова за работу и рассчитывает на их помощь в дальнейшем», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации хоккея России.

    Российские хоккеисты в стартовом матче на чемпионате мира в Риге 21 мая сыграют с командой Чехии.

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