«Трактор» подписал обладателя Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником

Соглашение клуба с 28-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Яруллин с 2015 года выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина-2018.

В минувшем сезоне защитник провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков (2 шайбы+14 передач). В плей-офф на его счету 6 баллов (1+5) в 13 матчах.

«Альберт Яруллин был лучшим свободным агентом на рынке среди защитников и первым номером в списке игроков обороны, которыми мы хотели усилиться. Это двусторонний защитник, одинаково хорошо действующий на обеих сторонах площадки, а также в большинстве и меньшинстве.

Его плюсами также являются самоотверженность, отличные человеческие качества и заряженность на победу. Яруллин имеет серьезный опыт выступлений в плей-офф, в 2018-м году он брал Кубок Гагарина вместе с "Ак Барсом". Мы рады, что удалось договориться с Альбертом. Он станет частью нашей команды на долгие годы вперед», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.