Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что форвардхочет вернуться в НХЛ и завоевать Кубок Стэнли.

«Однозначно, Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Его мечта — выиграть Кубок Стэнли. Когда Ковальчук стал свободным агентом, и речь зашла о переходе в "Авангард", я советовал ему воспользоваться возможностью перехода в КХЛ, чтобы показать клубам НХЛ, что он еще способен на многое. Кови мне очень сильно помог», — цитирует Хартли Sportsnet.

30 апреля «Авангард» и Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон. По итогам сезона-2020/21 хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе омичей.

В регулярных чемпионатах НХЛ Илья Ковальчук провел 926 матчей и набрал 876 (443+433) очков, а плей-офф на его стету 40 игр и 28 (11+17) баллов. Ближе всего к Кубку Стэнли россиянин был в сезоне-2011/12, когда в составе «Нью-Джерси» добрался до финала, но уступил трофей «Лос-Анджелесу».