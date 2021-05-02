НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», «Вашингтон» уступил «Питтсбургу»

«Детройт» — «Тампа-Бэй» 1:0 Б

«Тампа» уступила в серии буллитов «Детройту» — 0:1 Б. Победный буллит реализовал Сэм Ганье. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский в заявку на игру не попал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Победный буллит: ГаньеВратари: Грайсс — МакиленниШтраф: 10-8Броски: 15 (4+5+4+2) — 33 (11+6+14+2)

«Тампа» с 71 очком занимает второе место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 45 очками — на седьмой строчке.

«Детройт» — «Тампа-Бэй»

«Монреаль» — «Оттава» 3:2 ОТ

«Оттава» уступила в овертайме «Монреалю» со счетом 2:3 ОТ. В составе «Сенаторз» Артем Зуб и Евгений Дадонов отметились результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) Голы: Штютцле — 9 (Зуб, Уайт), 34:52 — 0:1. Шабо — 6 (Дадонов, Пинто), 45:51 — 0:2. Питри — 12 (Тоффоли), 48:12 — 1:2. Тоффоли — 27 (бол., Сузуки, Перри), 54:25 — 2:2. Кауфилд — 1 (Питри, Эванс), 62:25 — 3:2Вратари: Примо — ГуставссонШтраф: 9-11Броски: 39 (8+10+18+3) — 23 (9+11+3+0)

«Монреаль» с 55 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 43 очками — на шестой строчке.

«Монреаль» — «Оттава»

«Каролина» — «Коламбус» 2:1 ОТ

«Каролина» обыграла в овертайме «Коламбус» со счетом 2:1 ОТ. Автором победной шайбы стал Даги Хэмилтон. Еще один гол в основное время забил Теуво Терявяйнен. На счету Андрея Свечникова результативная передача, которая стала для него 25-й в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Доми — 8 (Бьоркстранд, Робинсон), 3:00 — 0:1. Терявяйнен — 4 (Ахо, Свечников), 18:44 — 1:1. Хэмилтон — 9 (Неделькович), 64:07 — 2:1Вратари: Неделькович — МерзликинсШтраф: 4-2Броски: 33 (13+5+12+3) — 32 (9+10+11+2)

«Каролина» с 75 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 43 очками — на восьмой строчке.

«Каролина» — «Коламбус»

«Торонто» — «Ванкувер» 5:1

«Торонто» разгромил «Ванкувер» со счетом 5:1. Форвард хозяев Остон Мэттьюс забросил две шайбы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) Голы: Пирсон — 10 (Хьюз, Хорват), 13:28 — 0:1. Мэттьюс — 37 (Марнер, Фолиньо), 15:24 — 1:1. Мэттьюс — 38 (Марнер), 23:50 — 2:1. Брукс — 4 (Холл, Спецца), 44:55 — 3:1. Гальченюк — 4 (Нюландер, Таварес), 51:39 — 4:1. Торнтон — 5 (п.в., Дермотт, Райлли), 58:00 — 5:1Вратари: Кэмпбелл — Демко (55:47 — 58:00)Штраф: 2-2Броски: 30 (6+10+14) — 27 (11+12+4)

«Торонто» с 71 очком занимает первое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 41 очком — на последней строчке.

«Торонто» — «Ванкувер»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 0:3

«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» со счетом 0:3. В составе «пингвинов» дубль оформил Брайан Раст, еще одну шайбу забросил Джефф Картер. Капитан столичной команды Александр Овечкин пропустил встречу из-за травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Голы: Раст — 22, 2:56 — 0:1. Раст — 23, 20:26 — 0:2. Картер — 12 (Летанг), 30:43 — 0:3Вратари: Самсонов — ДжерриШтраф: 9-7Броски: 24 (8+11+5) — 26 (7+8+11)

«Вашингтон» с 69 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 71 очком — на первой строчке.

«Вашингтон» — «Питтсбург»

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 1:4

«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1. Белорусский форвард «Дэвилз» Егор Шарангович набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Братт — 7 (Заха, Бол), 5:00 — 0:1. Куокканен — 7 (Хьюз, Шарангович), 20:52 — 0:2. Хишир — 6 (мен.), 45:14 — 0:3. Шарангович — 15 (Хьюз), 54:59 — 0:4. Фараби — 16 (Гостисбеер, Обе-Кубель), 58:42 — 1:4Вратари: Эллиотт — БлэквудШтраф: 4-4Броски: 32 (9+13+10) — 21 (5+9+7)

«Нью-Джерси» с 41 очком занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 51 очком — на шестой строчке.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси»

«Айлендерс» — «Рейнджерс» 3:0

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» со счетом 3:0. Дубль оформил Энтони Бовилье, еще одну шайбу забросил Мэтью Барзал. «Островитяне» обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы: Бовилье — 12 (Бэйли, Ледди), 4:39 — 1:0. Барзал — 15 (Бэйли), 16:22 — 2:0. Бовилье — 13 (Нельсон, Бэйли), 21:02 — 3:0Вратари: Варламов — ГеоргиевШтраф: 4-2Броски: 25 (13+8+4) — 28 (10+8+10)

«Айлендерс» с 67 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 58 очками — на пятой строчке.

«Айлендерс» — «Рейнджерс»

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 4:3

«Сан-Хосе» уступил «Колорадо» со счетом 3:4. Форвард «Шаркс» Александр Барабанов набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) Голы: Барабанов — 2 (бол., Хертл, Карлссон), 24:25 — 0:1. Маккиннон — 20 (Тимминс, Рантанен), 33:08 — 1:1. Бураковски — 15 (Комфер), 36:06 — 2:1. Немет — 3 (Макар, Маккиннон), 49:05 — 3:1. Кутюр — 17 (мен., Кейн), 49:55 — 3:2. Рантанен — 28 (Тэйвз, Тимминс), 55:34 — 4:2. Хертл — 16 (Бернс, Барабанов), 57:47 — 4:3Вратари: Дубник — Корженарж (56:36 — 57:47, 58:12)Штраф: 8-8Броски: 44 (15+21+8) — 25 (10+4+11)

«Сан-Хосе» с 45 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 70 очками — на второй строчке.

«Колорадо» — «Сан-Хосе»

«Чикаго» — «Флорида» 4:5

«Флорида» обыграла «Чикаго» со счетом 5:4. Дебютную шайбу за «Пантерз» забросил форвард Никита Гусев, его партнер по атаке Григорий Денисенко отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Флорида» — 4:5 (0:1, 2:2, 2:2) Голы: Дюклер — 9 (Беннетт, Форслинг), 7:54 — 0:1. Гусев — 3 (Ломберг, Гудас), 22:30 — 0:2. Мерфи — 3 (бол., Коннолли, Годетт), 35:19 — 1:2. Дебринкэт — 25 (Годетт, Митчелл), 36:11 — 2:2. Барков — 25 (Форслинг, Дюклер), 39:53 — 2:3. Дюклер — 10 (Барков, Денисенко), 40:28 — 2:4. Типпетт — 7 (Беннетт), 40:59 — 2:5. Дак — 2 (бол., Курашев, Хагель), 52:28 — 3:5. Кубалик — 17 (Кейн, Дебринкэт), 59:42 — 4:5Вратари: Ланкинен (57:34) — БобровскийШтраф: 2-8Броски: 35 (14+9+12) — 42 (17+13+12)

«Флорида» с 73 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 50 очками — на шестой строчке.

«Чикаго» — «Флорида»

«Миннесота» — «Сент-Луис» 4:3 ОТ

«Миннесота» обыграла в овертайме «Сент-Луис» со счетом 4:3. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) Голы: Кайру — 12, 17:00 — 0:1. Блэй — 8 (Бозак, Бортуццо), 18:49 — 0:2. Зуккарелло — 11 (Капризов, Дамба), 26:53 — 1:2. Перрон — 15 (Миккола, О`Райлли), 32:41 — 1:3. Штурм — 9 (Бродин), 54:09 — 2:3. Бродин — 8 (Фиала, Сперджен), 59:00 — 3:3. Фиала — 19 (Зуккарелло, Раск), 62:16 — 4:3Вратари: Кяхкенен (57:39 — 0:00) — БиннингтонШтраф: 2-2Броски: 38 (6+12+19+1) — 31 (11+12+7+1)

«Сент-Луис» с 53 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 68 очками — на третьей строчке.

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Нэшвилл» — «Даллас» 1:0 ОТ

«Нэшвилл» обыграл в овертайме «Даллас» со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Эрик Хаула.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Хаула — 8 (Экхольм), 63:32 — 1:0Вратари: Сарос — ХудобинШтраф: 8-10Броски: 34 (6+14+9+5) — 28 (12+11+5+0)

«Нэшвилл» с 58 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 55 очками — на пятой строчке.