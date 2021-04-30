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    Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»

    Хоккей Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    Соглашение подписано по схеме «1+1» — до конца сезона 2022/23 в случае успешного выступления команды.

    Под руководством Квартальнова «Ак Барс» два года подряд выигрывал Восточную конференцию в регулярном чемпионате и становился лучшей командой лиги по очкам, набранным в домашних матчах.

    «Руководство "Ак Барса" удовлетворено подходом Дмитрия Квартальнова к работе. Его философия соотносится со стратегическими целями клуба по развитию молодежи и привлечению в команду собственных воспитанников.

    Спортивные результаты в последние два сезона подтверждают высокий уровень специалиста, и мы хотим вместе добиться главного результата», — заявил генеральный менеджер Рафик Якубов.

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