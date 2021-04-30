Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»

«Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером

Соглашение подписано по схеме «1+1» — до конца сезона 2022/23 в случае успешного выступления команды.

Под руководством Квартальнова «Ак Барс» два года подряд выигрывал Восточную конференцию в регулярном чемпионате и становился лучшей командой лиги по очкам, набранным в домашних матчах.

«Руководство "Ак Барса" удовлетворено подходом Дмитрия Квартальнова к работе. Его философия соотносится со стратегическими целями клуба по развитию молодежи и привлечению в команду собственных воспитанников.

Спортивные результаты в последние два сезона подтверждают высокий уровень специалиста, и мы хотим вместе добиться главного результата», — заявил генеральный менеджер Рафик Якубов.