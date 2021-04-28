Никитин: У ЦСКА была возможность выиграть с этим составом

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение отв 6-й игре финала Кубка Гагарина (0:1) и решающей серии плей-офф КХЛ (2-4).

«Сегодня победил сильнейший. Я горжусь своей командой, Омск заслужил эту победу.

Сергей Толчинский для меня не чужой человек, работали с ним, парень заслужил победу.

Очень благодарен Омску за все, что они для меня сделали. У меня родители там живут, не чужой для меня город.

Хочется поблагодарить и ЦСКА за возможность работать в этом клубе и спасибо всем ребятам.

Не хватило звезд в составе по сравнению с прошлым финалом? Не вижу смысла об этом говорить. Хоккей — командная игра. У нас с этим составом была возможность выиграть.

Плей-офф — это серия игр, где любой вратарь должен сыграть выше своих возможностей. Как и Грубец, Ларс у нас тоже очень здорово играл, поэтому мы в финале», — сказал Никитин пресс-службе КХЛ.