ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • 10:33
    • «ПСЖ» в ближайшее время сделает громкое заявление о будущем Неймара
  • 11:35
    • В «Спартаке» ответили на заявление Шалимова о возрасте Умярова
  • 11:26
    • «Спартак» скрывает реальный возраст Умярова, заявил Шалимов
  • 10:44
    • Шипачев продлил контракт с «Динамо»
  • 07:00
    • Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Мозякин и Кошечкин планируют продолжать карьеру

    Хоккей Металлург Мг
    Нападающий Сергей Мозякин и вратарь Василий Кошечкин не планируют завершать карьеру.

    Сергей Мозякин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Мозякин

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры магнитогорского «Металлурга» с 40-летним форвардом и 38-летним вратарем пока приостановлены.

    Будущее игроков в клубе зависит от предложенных финансовых условий.

    В сезоне-2020/21 Мозякин провел 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (10+11) балл. В плей-офф в его активе 10 (4+6) очков в 11 играх.

    Кошечкин в регулярном чемпионате провел 29 матчей и одержал 12 побед, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31. В плей-офф он сыграл 7 матчей, одержал 3 победы, отражая в среднем 92,5 % бросков при коэффициенте надежности 2,61.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» пойдет отыгрываться
  • «Рома» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Чего ожидать от финала Восточной конференции?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Субмарина» затопит хорватов
  • «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие