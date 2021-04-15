Мозякин и Кошечкин планируют продолжать карьеру

Нападающийи вратарьне планируют завершать карьеру.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры магнитогорского «Металлурга» с 40-летним форвардом и 38-летним вратарем пока приостановлены.

Будущее игроков в клубе зависит от предложенных финансовых условий.

В сезоне-2020/21 Мозякин провел 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (10+11) балл. В плей-офф в его активе 10 (4+6) очков в 11 играх.

Кошечкин в регулярном чемпионате провел 29 матчей и одержал 12 побед, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31. В плей-офф он сыграл 7 матчей, одержал 3 победы, отражая в среднем 92,5 % бросков при коэффициенте надежности 2,61.