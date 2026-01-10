В субботу, 10 января, череповецкая «Северсталь» примет нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:40 Главными судьями матча будут Сергей Морозов и Иван Фатеев из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Северстали» Телеграм ХК «Северсталь»

«Северсталь»: Шостак, Скотников; Грудинин, Калдис, Ващенко, Камалов, Грегуар, Давыдов, Фомин; Иванцов, Цицюра, Скоренов, Абросимов, Веряев, Лишка, Рейнгардт, Смирнов, Аймурзин, Подшивалов, Думбадзе, Чебыкин, Ильин.

Стартовый состав «Торпедо» Телеграм ХК «Торпедо»

«Торпедо»: Кульбаков, Костин; Журавлёв, Конюшков, Силаев, Хохлов, Науменков, Сизов, Нарделла; Летунов, Фирстов, Атанасов, Принс, Гончарук, Пугачёв, Воронин, Ткачёв, Гараев, Яремчук, Чефанов, Виноградов, Шевченко.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 4 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. «Северсталь» победила 3 раза (0:3, 5:4 и 2:3), у «Торпедо» 1 победа (2:3). В нынешнем сезоне команды успели сыграть 1 игру, 3 октября в Нижнем Новгороде победила «Северсталь» со счетом 3:5.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 58 матчей. В 25 играх победила «Северсталь» в основное время, в 17 «Торпедо». В овертаймах победа чаще оказывалась за нижегородцами: 5 побед «Торпедо» и 3 у «Северстали». В серии буллитов у «Северстали» 5 побед, у «Торпедо» 3.