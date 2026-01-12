прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 13 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: После 44 матчей «Ак Барс» закрепился на 2-й строчке Восточной конференции с 60 очками на счету. Разрыв между 1-м «Металлургом» Мг составляет 10 турнирных пунктов.

Последние матчи: В первом матче нового календарного года «Ак Барс» на домашней площадке переехал «Автомобилист» (5:0).

Турнирными потерями обернулась домашняя встреча казанцев с «Авангардом» (1:2). Однако в последнем матче на «Татнефть-Арене» команда Анвара Гатиятулина обыграла «Барыс» (3:1).

Не сыграют: Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.

Состояние команды: «Ак Барс» сохраняет хороший темп турнирного продвижения и поддерживает форму, соответствующую уровню устойчивого топа.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Анвара Гатиятулина имеет вторую по надежности оборону в Восточной конференции, а на дистанции в тринадцать матчей казанцы зафиксировали десять победных результатов.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 45 матчах «Нефтехимик» заработал 47 очков, с которыми находится на 6-м месте Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от 5-го «Трактора».

Последние матчи: Наступивший год «Нефтехимик» начал с локальных неудач — потерпел поражения на территории «Сочи» (1:2) и «Салавата Юлаева» (1:2).

Первую победу коллектив Игоря Гришина зафиксировал в домашнем матче с «Адмиралом» 8 января (3:2, бул.). Двумя днями позже нижнекамцы вновь обыграли дальневосточников (4:2).

Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Нефтехимик» в сущности проводит сильный сезон, если смотреть на его турнирное положение. Однако в условиях нарастающей конкуренции команда допускает частые потери.

В декабре коллектив Игоря Гришина потерпел пять поражений кряду, тогда как в последние недели продемонстрировал сравнительный прогресс, добившись четырех побед в шести матчах.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» потерпел 6 поражений в 7 последних гостевых матчах

«Ак Барс» победил в 3 последних личных встречах

В 12 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.79, победа «Нефтехимика» — в 4.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: Предыдущие личные встречи, в том числе и в рамках текущего сезона, заканчивались весьма скромно с точки зрения результативных действий. Предстоящая игра наверняка пройдет в похожем ключе, учитывая проблемы «Нефтехимика» и расчетливую манеру «Ак Барса».

2.06 Тотал меньше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Ак Барс — Нефтехимик позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.

Прогноз: На домашнем льду команда Анвара Гатиятулина завладеет инициативой и добьется устойчивого преимущества, как это бывает в подавляющем большинстве личных встреч в Казани.

2.80 «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч Ак Барс — Нефтехимик принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 2.80.