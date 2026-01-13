Предстоящее татарстанское дерби обещает стать напряжённым и насыщенным по динамике. «Ак Барс» подойдёт к игре с намерением навязать контроль и темп, делая ставку на дисциплину, плотный хоккей и структурированную оборону, которая в последние матчи выглядит убедительно. Казанцы постараются работать первым номером, давить на чужой зоне и постепенно расшатывать соперника за счёт системности и глубины состава. «Нефтехимик» же традиционно попытается ответить скоростью, высоким объёмом бросков и агрессивной игрой впереди, где команда способна создавать моменты сериями. На стороне хозяев — форма, стабильность и качество игры дома, на стороне гостей — уверенность после побед над «Адмиралом» и продолжающаяся серия результативности. Всё это делает ожидание матча не просто принципиальным, а по-настоящему тактическим противостоянием, где цена ошибки будет максимальной

06' Дыняк и Карпухин бросали, но не попали в створ.

05' Удаление у гостей теперь! Фёдор Крощинский очень активно мешал забросить шайбу в ворота Хмелевскому и в итоге нарушил правила. Удалён за задержку соперника клюшкой.

04' В равных составах команды.

04' Артамонов дважды бросился под шайбу и спас свои ворота, сначала заблокировал бросок Сафонова, а затем совершил настоящий сейв, перекрыв ближний угол после выстрела Фальковского. И это всё в меньшинстве создали хозяева.

03' Бросал Профака в правый угол ворот, но шайба полетела выше перекладины.

02' Глупое удаление у хозяев. За нарушение численного состава удалён Артур Бровкин.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева!

До матча

19:28 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду! Матч скоро начнётся!

19:20 Главный судья: Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия); Главный судья: Евгений Гамалей (Москва, Россия); Линейный: Никита Новиков (Москва, Россия); Линейный: Егор Седов (Россия).

19:10 Матч пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» (Казань, Россия), вместимостью 8900 зрителей.

Стартовые составы команд

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Арсен Таймазов, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Константин Лучевников, Илья Карпухин, Брэндон Биро, Григорий Денисенко, Артур Бровкин, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Ильдан Галеев, Александр Хмелевски, Владимир Алистров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Нефтехимик: Семён Любалин, Ярослав Озолин, Фёдор Крощинский, Никита Хлыстов, Динар Хафизуллин, Лука Профака, Артём Сериков, Тимур Хайруллин, Илья Пастухов, Никита Попугаев, Николай Криволапов, Матвей Надворный, Александр Дергачёв, Григорий Селезнёв, Герман Точилкин, Евгений Митякин, Никита Хоружев, Никита Артамонов, Андрей Белозёров, Иван Николишин, Дамир Жафяров, Булат Шафигуллин.

Ак Барс

«Ак Барс» подходит к дерби в роли фаворита, опираясь на уверенную форму и качественный хоккей в январе. Казанцы вернули себе второе место на Востоке и продолжают держаться в верхней части таблицы благодаря стабильным результатам: победы над «Автомобилистом» (5:0) и «Барысом» (3:1) при единственном поражении от «Авангарда» (1:2) подтверждают хороший тон команды. В новом году «Ак Барс» усилил игру в обороне — за три январских матча пропустил всего трижды, а по сезону остается лидером конференции по xGA — 2.51 ожидаемых пропущенных шайбы. В атаке внимание на Александра Хмелевского, который набрал 10 очков в 10 последних матчах и продолжает тянуть команду в ключевые моменты. При этом у казанцев есть один тревожный нюанс — пропущенные голы сконцентрированы в третьих периодах, где команда иногда недотягивает по физике.

Нефтехимик

«Нефтехимик» сохраняет конкурентоспособность в борьбе за плей-офф, но к дерби подходит с менее стабильным фоном, особенно в гостевых матчах. Нижнекамцы находятся на шестом месте Восточной конференции, имеют 47 очков и чувствуют давление со стороны «Салавата Юлаева». Старт 2026 года вышел непростым: поражения от «Сочи» и уфимцев по 1:2 на выезде показали слабые места команды вне дома. Вернуться в тонус помог домашний дуэт матчей с «Адмиралом» — 3:2 по буллитам и 4:2, где «Нефтехимик» проявил активность и агрессию в атаке, нанеся в обеих встречах не менее 43 бросков в створ. Команда также показала надежность в обороне: в четырех январских матчах ни разу не пропустила больше двух голов, а Ярослав Озолин качественно заменил травмированного Филиппа Долганова. Однако воспроизвести такую надежность в Казани будет непросто — именно выездная серия остается ключевой проблемой.

Личные встречи

Личные встречи в текущем сезоне складываются в пользу казанцев: команды уже играли четыре раза, в первой игре сильнее был «Нефтехимик», но три последующие встречи остались за «Ак Барсом», включая последнюю 7 декабря — 3:1. Важная тенденция — «волки» эффективно используют большинство: четыре из шести их голов в этом сезоне против казанцев пришлись именно на игру в неравных составах. Это усиливает значение дисциплины и спецбригады хозяев.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.06.