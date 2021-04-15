ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеНечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул?
  • 20:56
    • Рублев сыграет с Надалем в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
  • 20:47
    • Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, Джокович вылетел
  • 18:18
    • УЕФА отстранил арбитра Лапочкина на 90 дней
  • 12:10
    • Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева — 2-я
  • 10:33
    • «ПСЖ» в ближайшее время сделает громкое заявление о будущем Неймара
    Все новости спорта

    Гендиректор «Салавата»: Мы верим, что Амиров покажет у нас яркий хоккей

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ Торонто Мэйпл Лифс НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал, как долго клуб вел переговоры с нападающим Родионом Амировым и его представителями.

    Родион Амиров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родион Амиров

    19-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто», который вступит в силу со следующего сезона.

    При этом весь сезон-2021/22 хоккеист проведет в уфимской команде в аренде и может остаться еще на один год, если не будет включен в стартовый состав канадского клуба.

    «Мы практически весь сезон были на связи с российским и заокеанским агентами игрока. Все хотят одного — чтобы хоккеист и дальше развивался, достигал каких-то успехов.

    Поэтому мы сообща думали, как тут лучше поступить. И пришли к такому решению, что Родион проведет в аренде в "Салавате Юлаеве" один, а может, и два сезона.

    Думаю, это пойдет на пользу и игроку, и клубу, который сохранил своего воспитанника. Мы верим, что Амиров покажет у нас яркий хоккей», — сказал Курносов «Матч ТВ».

    Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 под общим 15-м номером. В этом сезоне он провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков, а также сыграл в 9 матчах плей-офф.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» пойдет отыгрываться
  • «Рома» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Субмарина» затопит хорватов
  • «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Манчестер Юнайтед» еще раз обыграет «Гранаду»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анахайм — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие