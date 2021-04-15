Гендиректор «Салавата»: Мы верим, что Амиров покажет у нас яркий хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева»рассказал, как долго клуб вел переговоры с нападающими его представителями.

19-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто», который вступит в силу со следующего сезона.

При этом весь сезон-2021/22 хоккеист проведет в уфимской команде в аренде и может остаться еще на один год, если не будет включен в стартовый состав канадского клуба.

«Мы практически весь сезон были на связи с российским и заокеанским агентами игрока. Все хотят одного — чтобы хоккеист и дальше развивался, достигал каких-то успехов.

Поэтому мы сообща думали, как тут лучше поступить. И пришли к такому решению, что Родион проведет в аренде в "Салавате Юлаеве" один, а может, и два сезона.

Думаю, это пойдет на пользу и игроку, и клубу, который сохранил своего воспитанника. Мы верим, что Амиров покажет у нас яркий хоккей», — сказал Курносов «Матч ТВ».

Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 под общим 15-м номером. В этом сезоне он провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков, а также сыграл в 9 матчах плей-офф.