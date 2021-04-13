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    НХЛ. «Анахайм» обыграл «Сан-Хосе», Волков оформил дубль, Просветов пропустил три шайбы от «Колорадо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 апреля

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    «Анахайм» выиграл у «Сан-Хосе» благодаря дублю Александра Волкова
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    «Анахайм» выиграл у «Сан-Хосе» благодаря дублю Александра Волкова

    «Монреаль» — «Торонто» 4:2

    Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забил 32-й гол в сезоне и продолжает лидировать в списке снайперов. Американец опережает капитана «Вашингтона» Александра Овечкина уже на 11 шайб.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Торонто» — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Татар — 9 (Байрон, Дано), 1:17 — 1:0. Сузуки — 8 (бол., Уэбер, Друэн), 7:53 — 2:0. Мэттьюс — 32 (Марнер, Райлли), 29:28 — 2:1. Таварес — 13 (Михеев, Хаймэн), 34:57 — 2:2. Андерсон — 15 (Кулак), 36:22 — 3:2. Татар — 10 (п.в., Байрон, Питри), 57:35 — 4:2Вратари: Аллен — Кэмпбелл (57:31 — 57:35, 57:52)Штраф: 4 — 4Броски: 25 (11+7+7) — 25 (3+13+9)

    «Монреаль» — «Торонто»

    «Оттава» — «Виннипег» 4:2

    Автором победной шайбы стал форвард «Оттавы» Евгений Дадонов. Это его 12-й гол в текущем чемпионате.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Виннипег» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Коннор — 19 (бол., Моррисси, Шайфли), 5:00 — 0:1. Элерс — 18 (Форборт, Дюбуа), 8:25 — 0:2. Ткачак — 13 (бол., Норрис, Шабо), 11:03 — 1:2. К. Браун — 14 (Тирни, Браннстрем), 18:38 — 2:2. Дадонов — 12 (Шабо, Норрис), 50:10 — 3:2. Ткачак — 14, 56:12 — 4:2Вратари: Форсберг — Хеллибак (57:46)Штраф: 17 — 11Броски: 24 (7+7+10) — 26 (7+14+5)

    «Оттава» — «Виннипег»

    «Каролина» — «Детройт» 1:3

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Детройт» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
    Голы: Эрне — 11 (Расмуссен, Филппула), 40:24 — 0:1. Задина — 5 (бол., Расмуссен, Ларкин), 42:34 — 0:2. Нидеррайтер — 15 (Фогеле, Стаал), 53:54 — 1:2. Ганье — 5 (п.в., Филппула, Декейсер), 59:05 — 1:3Вратари: Раймер (57:47 — 59:05) — БерньеШтраф: 10 — 8Броски: 38 (13+11+14) — 30 (10+10+10)

    «Каролина» — «Детройт»

    «Коламбус» — «Чикаго» 3:4 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Матто — 1 (Джонс, Шервуд), 14:02 — 1:0. Кит — 2 (бол., Дебринкэт, Кейн), 16:25 — 1:1. Лайне — 11 (Доми, Гавриков), 26:11 — 2:1. Курашев — 8 (Кейн), 46:15 — 2:2. Коннолли — 3, 48:21 — 2:3. Лайне — 12, 51:32 — 3:3. Хагель — 6 (Дак, Калынюк), 61:25 — 3:4Вратари: Корписало — ЛанкиненШтраф: 16 — 0Броски: 33 (13+7+12+1) — 34 (10+9+13+2)

    «Коламбус» — «Чикаго»

    «Колорадо» — «Аризона» 4:2

    Голкипер «Аризоны» Иван Просветов впервые вышел на лед в стартовом составе. 22-летний россиянин пропустил три шайбы, сумев отразить 16 бросков из 19-ти.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Аризона» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Саад — 13 (Жирар, Джост), 12:17 — 1:0. Маккиннон — 17 (бол., Макар, Ландескуг), 29:08 — 2:0. Рантанен — 24 (Маккиннон, Макар), 38:03 — 3:0. Бантинг — 6 (бол., Экман-Ларссон, Кессел), 50:42 — 3:1. Ларссон — 7 (Хант, Голигоски), 53:16 — 3:2. Рантанен — 25 (п.в., Тэйвз), 58:03 — 4:2Вратари: Грубауэр — Просветов (57:46 — 58:03, 58:15)Штраф: 12 — 12Броски: 20 (9+6+5) — 37 (12+11+14)

    «Колорадо» — «Аризона»

    «Лос-Анджелес» — «Вегас» 2:4

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Вагнер — 4 (Лемье, Лизотт), 9:41 — 1:0. Копитар — 9 (Браун, Иафалло), 28:57 — 2:0. Руа — 3 (Юрчо, Теодор), 34:20 — 2:1. Стоун — 13 (мен., Стивенсон), 39:33 — 2:2. Так — 14, 44:35 — 2:3. Пачиоретти — 20 (бол., Теодор, Стоун), 48:22 — 2:4Вратари: Петерсен (59:03) — ЛенерШтраф: 4 — 8Броски: 28 (12+10+6) — 41 (12+21+8)

    «Лос-Анджелес» — «Вегас»

    «Сан-Хосе» — «Анахайм» 0:4

    Нападающий «Анахайма» Александр Волков забросил в ворота «Сан-Хосе» две шайбы. Дубль стал для россиянина вторым в сезоне и за карьеру в лиге, а в составе «Дакс» — первым. В 25-ти матчах Волков набрал 8 (6+2) очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Комтуа — 12 (Грант, Мэнсон), 1:59 — 0:1. Волков — 5 (Кэррик, Делорье), 8:12 — 0:2. Волков — 6 (Хенрик, Ларссон), 12:19 — 0:3. Ракелль — 8 (Агоццино, Комтуа), 43:26 — 0:4Вратари: Джонс (55:14 — 55:24, 55:34 — 57:43) — СтоларзШтраф: 4 — 10Броски: 45 (14+17+14) — 19 (13+3+3)

    «Сан-Хосе» — «Анахайм»
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