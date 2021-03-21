«Ак Барс» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым»

одержал победу надв третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей.

На 18-й минуте Кирилл Петров вывел казанцев вперед. Хозяева отыгрались на 21-й минуте усилиями Дмитрия Кугрышева.

Победную шайбу гости забросили на 24-й минуте благодаря точному броску Михаила Глухова.

КХЛ. Плей-офф «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Петров — 2 (Рукавишников), 17:40 — 0:1. Кугрышев — 1 (Кадейкин, Плэтт), 20:55 — 1:1. Глухов — 2 (Билялов, Песонен), 23:42 — 1:2Вратари: Метсола (58:44) — Билялов (Рейдеборн, 59:39)Штраф: 6 — 4Броски: 18 (4+6+8) — 19 (8+8+3)

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч пройдет в Уфе 23 марта.