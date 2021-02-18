Брагин: В первом периоде матча с «Динамо» немножко неправильно играли

Главный тренер СКАпрокомментировал результат домашнего матча с московским(1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Неважный первый период с нашей стороны. Со второго включились. Близкая к плей-офф была игра. Много борьбы. В этой ситуации на первый план выходит характер.

Два периода шла равная борьба. 2:0 — "Динамо" сыграло по счету, упростило всё и выиграло. Будем работать дальше.

В первом периоде немножко неправильно играли, да. Противник действовал жестко, шел сам в контакт, а надо было нам навязывать такую игру агрессивную.

Была ситуация, когда противник долго играл в нашей зоне, пятерка устала, поэтому пришлось взять тайм-аут и сказать, как правильно играть в этой ситуации. Но вообще второй период с нашей стороны получился очень хорошим.

Не приходилось ли жалеть в концовке матча, что этот тайм-аут был израсходован? Да нет, мы уже были готовы играть "6 на 5".

Ключевой момент — надо было при "5 на 3" забивать гол, повести в счете и там уже, думаю, была бы другая игра», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Петербургский клуб прервал победную серию из трех матчей и с 76 очками занимает 2-е место на Западе.

В следующем матче СКА 20 февраля встретится с ярославским «Локомотивом».