ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий ГазинскийЛЕ. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо», «МЮ» разгромил «Сосьедад»
  • 22:48
    • «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы
  • 22:48
    • Гол и пас Бейла помогли «Тотенхэму» обыграть «Вольфсберг» в Лиге Европы
  • 23:00
    • Дубль Захави не спас ПСВ от поражения в матче с «Олимпиакосом»
  • 22:55
    • «Лестер» не справился со «Славией»
  • 22:51
    • «Милан» упустил победный счет в матче с «Црвеной Звездой»
    Все новости спорта

    Брагин: В первом периоде матча с «Динамо» немножко неправильно играли

    Хоккей СКА Динамо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат домашнего матча с московским «Динамо» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Валерий Брагин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Брагин

    «Неважный первый период с нашей стороны. Со второго включились. Близкая к плей-офф была игра. Много борьбы. В этой ситуации на первый план выходит характер.

    Два периода шла равная борьба. 2:0 — "Динамо" сыграло по счету, упростило всё и выиграло. Будем работать дальше.

    В первом периоде немножко неправильно играли, да. Противник действовал жестко, шел сам в контакт, а надо было нам навязывать такую игру агрессивную.

    Была ситуация, когда противник долго играл в нашей зоне, пятерка устала, поэтому пришлось взять тайм-аут и сказать, как правильно играть в этой ситуации. Но вообще второй период с нашей стороны получился очень хорошим.

    Не приходилось ли жалеть в концовке матча, что этот тайм-аут был израсходован? Да нет, мы уже были готовы играть "6 на 5".

    Ключевой момент — надо было при "5 на 3" забивать гол, повести в счете и там уже, думаю, была бы другая игра», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Петербургский клуб прервал победную серию из трех матчей и с 76 очками занимает 2-е место на Западе.

    В следующем матче СКА 20 февраля встретится с ярославским «Локомотивом».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • По зубам ли «Бенфике» «Арсенал»?
  • «Бенфика» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Горняки» засушат игру в Тель-Авиве?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Наполи» победит на классе?
  • «Гранада» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    116
  • Суперэкспресс на еврокубки 16-18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гранада — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лилль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие