«Барыс» в овертайме одолел «Авангард»

Казахстанский «Барыс» на своем льду обыграл омский «Авангард» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в составе победителей открыл Алихан Асетов, после чего дубль оформил Никита Михайлис, в активе которого решающая шайба в овертайме.

За «Авангард» отличились Рид Буше и Корбан Найт, набравшие по 2 (1+1) очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Асетов — 2 (бол., Панюков, Вароун), 6:34 — 1:0. Буше — 23 (бол., Найт, Толчинский), 9:25 — 1:1. Михайлис — 17 (Валк), 30:44 — 2:1. Найт — 18 (бол., Буше, Каски), 59:55 — 2:2. Михайлис — 18 (бол., Старченко, Дитц), 62:54 — 3:2Вратари: Карлссон — Бобков (58:20 — 59:55)Броски: 25 (11+11+2+1) — 46 (13+15+16+2)Штраф: 30 — 14

«Авангард»занимает второе место на «Востоке». У команды Боба Хартли 78 очков после 56 матчей.

«Барыс» находится на восьмой строчке таблицы Восточной конференции, уже гарантировав себе выход в плей-офф. Клуб из Нур-Султана набрал 62 очка в 55 встречах.

18 февраля состоятся матчи «Сибирь» — «Авангард» и «Барыс» — «Автомобилист».