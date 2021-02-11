Хуснутдинов получил повреждение в матче с Финляндией

Нападающий сборной Россииполучил травму в матче Шведских хоккейных игр против Финляндии (3:2).

Центрфорвард был вынужден покинуть игру по ходу второго периода. Уходя со льда, он держался за плечо. По словам наставника сборной Игоря Ларионова, игрок выбыл на длительный срок.

«Думаю, команда сыграла за Марата Хуснутдинова, которого сейчас отвезли в больницу, у него вылетело плечо.

Предварительно он выбыл на четыре месяца. Это серьезная травма.

Нужно всегда учитывать, что все ребята, которые вызваны в сборную, бьются за команду в полную силу», — сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг «Р-Спорту».

В нынешнем сезоне 18-летний форвард провел 12 матчей за СКА и отметился 2 голевыми передачами.