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    «Северсталь» дома уступила московскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Северсталь Динамо Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» одержало выездную победу над череповецкой «Северсталью» (5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей отличились Егор Брызгалов (13), Вадим Шипачев (31), Владислав Ефремов (36), Дмитрий Яшкин (42) и Егор Зайцев (60).

    За «Северсталь» по шайбе записали на свой счет Игорь Гераськин (26) и Владислав Кодола (48).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
    Голы: Брызгалов — 3 (Григорьев, Шипов), 12:14 — 0:1. Гераськин — 8, 25:12 — 1:1. Шипачев — 20 (Яшкин), 30:40 — 1:2. Ефремов — 7 (Сергеев, Муранов), 35:56 — 1:3. Яшкин — 34 (бол., Шипачев, Чайковски), 41:17 — 1:4. Кодола — 9 (Вовченко, Кудако), 47:14 — 2:4. Е.А. Зайцев — 1 (п.в., Кагарлицкий, Ефремов), 59:37 — 2:5Вратари: Подъяпольский (58:55 — 59:37) — ГариповБроски: 18 (7+4+7) — 33 (12+13+8)Штраф: 18 — 6

    Бело-голубые набрали 74 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкий клуб с 60 очками идет на седьмой строчке.

    9 февраля «Северсталь» отправится в гости к «Йокериту», а 16 февраля москвичи сыграют в Минске против своих одноклубников, представляющих Белоруссию.

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