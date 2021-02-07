«Северсталь» дома уступила московскому «Динамо»

Московскоеодержало выездную победу над череповецкой(5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Егор Брызгалов (13), Вадим Шипачев (31), Владислав Ефремов (36), Дмитрий Яшкин (42) и Егор Зайцев (60).

За «Северсталь» по шайбе записали на свой счет Игорь Гераськин (26) и Владислав Кодола (48).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Голы: Брызгалов — 3 (Григорьев, Шипов), 12:14 — 0:1. Гераськин — 8, 25:12 — 1:1. Шипачев — 20 (Яшкин), 30:40 — 1:2. Ефремов — 7 (Сергеев, Муранов), 35:56 — 1:3. Яшкин — 34 (бол., Шипачев, Чайковски), 41:17 — 1:4. Кодола — 9 (Вовченко, Кудако), 47:14 — 2:4. Е.А. Зайцев — 1 (п.в., Кагарлицкий, Ефремов), 59:37 — 2:5Вратари: Подъяпольский (58:55 — 59:37) — ГариповБроски: 18 (7+4+7) — 33 (12+13+8)Штраф: 18 — 6

Бело-голубые набрали 74 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкий клуб с 60 очками идет на седьмой строчке.

9 февраля «Северсталь» отправится в гости к «Йокериту», а 16 февраля москвичи сыграют в Минске против своих одноклубников, представляющих Белоруссию.