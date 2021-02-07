Ковальчук получил травму в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда»подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против(4:2).

«Сегодня еще одна хорошая игра в нашем исполнении. Мы продолжаем набирать очки — это крайне важно.

Противник здорово показал себя в первом периоде: мы утром говорили о том, что такие команды не испытывают давления, поэтому играют максимально хорошо.

И у них очень сильные ребята в нападении, которые могут быть крайне опасны.

После первого периода мы немного перестроились, изменили свою игру, и второй и третий были намного лучше — мы повели, и я очень доволен тем, как наши ребята сегодня отработали.

Ковальчук не играл в третьем периоде. Он получил повреждение. Мы еще изучим этот вопрос детально, потому что пока конкретной информации у нас нет», — цитирует тренера сайт «Авангарда».