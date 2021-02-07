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    Ковальчук получил травму в матче с «Нефтехимиком»

    Хоккей Авангард Нефтехимик КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2).

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    «Сегодня еще одна хорошая игра в нашем исполнении. Мы продолжаем набирать очки — это крайне важно.

    Противник здорово показал себя в первом периоде: мы утром говорили о том, что такие команды не испытывают давления, поэтому играют максимально хорошо.

    И у них очень сильные ребята в нападении, которые могут быть крайне опасны.

    После первого периода мы немного перестроились, изменили свою игру, и второй и третий были намного лучше — мы повели, и я очень доволен тем, как наши ребята сегодня отработали.

    Ковальчук не играл в третьем периоде. Он получил повреждение. Мы еще изучим этот вопрос детально, потому что пока конкретной информации у нас нет», — цитирует тренера сайт «Авангарда».

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