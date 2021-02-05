«Йокерит» одержал волевую победу над «Куньлунем»

В составе пекинского клуба заброшенной шайбой отметился Итан Уэрек (8-я минута).
За финскую команду точными бросками отличились Маркус Хянникяйнен (32) и Брайан О'Нилл (56).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Уэрек — 14 (Коллинс, Шинкарук), 7:50 — 1:0. Хянникяйнен — 2 (Скленичка), 31:53 — 1:1. О`Нилл — 10 (бол., Юкури, Грант), 55:56 — 1:2Вратари: Шикин (58:10) — ЮкуриБроски: 15 (6+2+7) — 44 (17+12+15)Штраф: 10 — 10
«Йокерит» набрал 61 очко в 51 встрече и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.
«Куньлунь» с 30 очками после 52 игр занимает последнее место на «Востоке».