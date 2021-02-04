Московское «Динамо» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим

Эту информацию подтвердил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.

«Информация о переговорах с Вадимом Шипачевым о новом контракте соответствует действительности. Мы обсуждаем новый контракт, так как понимаем, что старый заканчивается. Хотели бы видеть его в наших рядах и в следующем сезоне.

Завершим ли переговоры до старта Кубка Гагарина? Это совершенно непринципиальный вопрос. С точки зрения спокойствия игрока, конечно, ему, наверное, хотелось бы быстрее решить этот вопрос. Но мы в процессе. Думаю, придем к консенсусу», — цитирует Меркулова «Спорт-Экспресс».

Контракт 33-летнего хоккеиста, зарабатывающего около 120 миллионов рублей, истекает 30 апреля 2021 года.