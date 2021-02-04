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    «Динамо» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим

    Хоккей Динамо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Вадимом Шипачевым.

    Вадим Шипачев
    Вадим Шипачев

    Эту информацию подтвердил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.

    «Информация о переговорах с Вадимом Шипачевым о новом контракте соответствует действительности. Мы обсуждаем новый контракт, так как понимаем, что старый заканчивается. Хотели бы видеть его в наших рядах и в следующем сезоне.

    Завершим ли переговоры до старта Кубка Гагарина? Это совершенно непринципиальный вопрос. С точки зрения спокойствия игрока, конечно, ему, наверное, хотелось бы быстрее решить этот вопрос. Но мы в процессе. Думаю, придем к консенсусу», — цитирует Меркулова «Спорт-Экспресс».

    Контракт 33-летнего хоккеиста, зарабатывающего около 120 миллионов рублей, истекает 30 апреля 2021 года.

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