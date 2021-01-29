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    «Северсталь» на выезде одолела рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Северсталь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо» (3:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    В составе победителей шайбы забросили Кирилл Адамчук (10-я и 20-я минуты) и Йоонас Няттинен (59).

    За рижскую команду отличились Микс Индрашис (33) и Джей Си Липон (54).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
    Голы: Адамчук — 1 (бол., Вовченко, Морозов), 9:15 — 0:1. Адамчук — 2 (бол., Кодола), 19:25 — 0:2. Индрашис — 13 (Лайпон, Ошениекс), 32:19 — 1:2. Лайпон — 6 (Индрашис), 53:39 — 2:2. Няттинен — 5 (бол., Морозов, Гераськин), 58:07 — 2:3Вратари: Налимов — ПодъяпольскийБроски: 30 (7+15+8) — 31 (14+6+11)Штраф: 10 — 20

    «Северсталь» набрала 56 очков и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 очками занимает на «Западе» 11-е место.

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