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    Рейдеборн, Хольцер и Холланд признаны лучшими игроками недели в КХЛ

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов восемнадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Адам Рейдеборн
    Адам Рейдеборн

    Лучшим вратарем впервые признан представитель «Ак Барса» Адам Рейдеборн, одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Рейдеборна было нанесено 58 бросков (в среднем 29 за игру), из которых он отразил 98,28%. Коэффициент надежности составил 0,50. Сухая серия голкипера в данный момент составляет 116 минут и 18 секунд и является самой продолжительной активной серией среди вратарей лиги.

    Лучшим защитником тоже впервые назван Корбиниан Хольцер из «Автомобилиста», одержавший с командой четыре победы в четырех матчах недели. Хольцер набрал 2 (1+1) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Защитник нанес 12 бросков по воротам соперника, совершил три силовых приема и блокировал три броска.

    Лучшим нападающим стал игрок «Автомобилиста» Питер Холланд, одержавший с командой четыре победы в четырех матчах недели. Холланд набрал 7 (4+3) очков, в матче с минским «Динамо» он сделал дубль. Форвард екатеринбуржцев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Холланд нанес 8 бросков по воротам соперника, блокировал четыре броска.

    Лучшим новичком второй раз в этом сезоне был признан защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев. На счету 21-летнего защитника 3 (2+1) очка, шайба в матче с «Барысом» стала победной для уфимской команды. Алексеев не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+2», нанес 7 бросков по воротам, совершил один силовой прием и блокировал один бросок.

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