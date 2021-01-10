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    ЦСКА в овертайме победил СКА

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    Питерский СКА уступил московскому ЦСКА (3:2 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — СКА
    ЦСКА — СКА

    За московских армейцев отличились Артем Сергеев, Иван Телегин и Константин Окулов, ставший автором победной шайбы.

    В составе хозяев дубль оформил Андрей Кузьменко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Кузьменко — 13 (Морозов, Бурдасов), 12:23 — 1:0. Сергеев — 2 (Шалунов, Окулов), 23:21 — 1:1. Кузьменко — 14 (бол., Кемппайнен), 28:41 — 2:1. Телегин — 3 (Андронов), 48:40 — 2:2. Окулов — 13 (Шалунов), 62:55 — 2:3Вратари: Самонов — ЮханссонБроски: 18 (4+10+4+0) — 23 (4+5+10+4)Штраф: 6 — 12

    ЦСКА с 67 очками после 43 игр занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

    СКА, потерпевший четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате, расположился на второй позиции (60 очков после 45 игр).

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