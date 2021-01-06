Крикунов: Ребята сражались, бились, но с одним голом очень сложно выиграть

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение от(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы забили первыми и, к сожалению, практически сразу же пропустили ответный гол. Хотя там наш защитник должен был играть на линии броска.

В целом, ребята сражались, бились, но с одним голом очень сложно выиграть. Больших претензий к ребятам нет, но надо стараться забивать больше одного гола.

Вторая шайба не на совести Еременко, там наши защитники вдвоем побежали на одного и оставили свободного игрока.

Проблемы такой нет, вратарей достаточно. У нас нет семерых полевых игроков, молодые ребята играют. Но выздоровеют когда-то», — цитирует Крикунова пресс-служба Ак Барса. 0