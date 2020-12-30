Главный тренер сборной Австрии прокомментировал игру против сборной России

Главный тренер сборной Австриивысказался об игре против сборной России (1:7) на молодежном чемпионате мира 2021.

«Это был наш лучший матч на чемпионате мира. Конечно, мы не можем на равных соперничать с Россией, но если сравнивать с матчами с командами Швеции и США, то мы стали играть лучше, активнее.

Это и есть наша цель — становиться лучше с каждым днём, стараться дать бой любому сопернику. Впереди у нас матч с чехами, где тоже придётся непросто. Но мы готовы сражаться. В одном конкретном матче всё может произойти», — цитирует Бадера «Чемпионат».

Сборная России набрала шесть очков после трех матчей и гарантировала себе выход в плей-офф молодежного чемпионата мира. У Австрии 0 очков и последняя позиция в группе В. 0