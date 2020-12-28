Хет-трик Кузьменко помог СКА одолеть «Сочи»

В составе победителей отличились Владислав Цицюра (25-я минута) и оформивший хет-трик Андрей Кузьменко (42, 54, 56).
Единственную шайбу сочинской команды забросил Кирилл Петьков (55).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Цицюра — 1 (Чибриков, Фантенберг), 24:22 — 0:1. Кузьменко — 10 (бол., Ткачев, Кемппайнен), 41:17 — 0:2. Кузьменко — 11 (бол., Ткачев, Кемппайнен), 53:19 — 0:3. Петьков — 4 (Точицкий, Мищенко), 54:26 — 1:3. Кузьменко — 12 (Бурдасов, Морозов), 55:04 — 1:4Вратари: Красиков — СамоновБроски: 31 (19+5+7) — 27 (4+12+11)Штраф: 8 — 6
СКА набрал 58 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи», имея в активе 28 очков, занимает на «Западе» десятое место. 0