Хет-трик Кузьменко помог СКА одолеть «Сочи»

Победит ли «Барселона» без Месси? «Барселона» — «Эйбар». Прогноз и ставки 1.98

Справится ли «МЮ» с «волками» на «Олд Траффорд»? «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки 2.03