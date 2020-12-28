Ортио, Диц, Гранлунд и Сериков — лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов пятнадцатой недели турнира, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Йони Ортио из «Барыса», одержавший три победы в трех матчах недели, в том числе двух гостевых. По воротам Ортио было нанесено 94 броска (в среднем за игру 31,3), из которых он отразил 94,68 процента. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 1,66.

Лучшим защитником признан тоже представитель «Барыса» Даррен Диц, одержавший четыре победы в четырех матчах недели, в том числе трех гостевых. Диц набрал в этих встречах 4 (2+2) очка, шайба в игре с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) стала победной. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Среднее игровое время составило 22 минуты и 56 секунд, Диц нанес 12 бросков по воротам соперника, совершил один силовой прием и блокировал пять бросков по своим воротам, а противники трижды на нем нарушали правила.

Лучшим нападающим стал игрок «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, одержавший с командой две победы в трех матчах недели. На счету финского нападающего 7 (5+2) очка, он отличался в каждом матче недели, а в играх с «Автомобилистом» (2:3) и «Сибирью» (3:1) оформил дубль. Гранлунд не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+2», нанес 10 бросков по воротам и нанес трижды соперники нарушали правила.

Лучшим новичком признан Артем Сериков из «Спартака», одержавший с командой две победы в трех матчах недели. В этих встречах он забросил шайбу в гостевом матче с «Авангардом» (3:2 ОТ) и отметился результативной передачей в игре с «Витязем» (5:3). Сериков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий показатель — «+3». Среднее игровое время составило 15 минут и 55 секунд, также он нанес четыре броска, сделал один силовой приема, блокировал два броска и заработал одно большинство для своей команды. 0