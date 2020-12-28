ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМБез паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
  • 14:32
    • Разработчики представили новый трейлер NBA 2K21 для некстген
  • 14:21
    • Ортио, Диц, Гранлунд и Сериков — лучшие игроки недели в КХЛ
  • 14:07
    • Определен состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
  • 10:00
    • Месси ответил на вопрос о возможной карьере тренера
  • 09:28
    • «Даллас» уничтожил «Клипперс», «Лейкерс» разгромили «Миннесоту»
    Все новости спорта

    Ортио, Диц, Гранлунд и Сериков — лучшие игроки недели в КХЛ

    Хоккей КХЛ Барыс Салават Юлаев Спартак Прогнозы на КХЛ
    Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов пятнадцатой недели турнира, информирует официальный сайт лиги.

    Маркус Гранлунд
    Маркус Гранлунд

    Лучшим вратарем признан Йони Ортио из «Барыса», одержавший три победы в трех матчах недели, в том числе двух гостевых. По воротам Ортио было нанесено 94 броска (в среднем за игру 31,3), из которых он отразил 94,68 процента. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 1,66.

    Лучшим защитником признан тоже представитель «Барыса» Даррен Диц, одержавший четыре победы в четырех матчах недели, в том числе трех гостевых. Диц набрал в этих встречах 4 (2+2) очка, шайба в игре с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) стала победной. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Среднее игровое время составило 22 минуты и 56 секунд, Диц нанес 12 бросков по воротам соперника, совершил один силовой прием и блокировал пять бросков по своим воротам, а противники трижды на нем нарушали правила.

    Лучшим нападающим стал игрок «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, одержавший с командой две победы в трех матчах недели. На счету финского нападающего 7 (5+2) очка, он отличался в каждом матче недели, а в играх с «Автомобилистом» (2:3) и «Сибирью» (3:1) оформил дубль. Гранлунд не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+2», нанес 10 бросков по воротам и нанес трижды соперники нарушали правила.

    Лучшим новичком признан Артем Сериков из «Спартака», одержавший с командой две победы в трех матчах недели. В этих встречах он забросил шайбу в гостевом матче с «Авангардом» (3:2 ОТ) и отметился результативной передачей в игре с «Витязем» (5:3). Сериков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий показатель — «+3». Среднее игровое время составило 15 минут и 55 секунд, также он нанес четыре броска, сделал один силовой приема, блокировал два броска и заработал одно большинство для своей команды. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Улучшит ли «Ман Сити» свою статистику сухих матчей в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли «Челси» реабилитироваться после поражения в дерби?
  • «Челси» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Получится ли удачным для «Лестера» выезд на «Селхерст Парк»?
  • «Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие