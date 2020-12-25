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    Скабелка: При потере шайбы должны играть в ярославский хоккей

    Хоккей КХЛ Локомотив Сочи Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка дал комментарий после матча с «Сочи» (6:3).

    Игроки «Локомотива»
    Игроки «Локомотива»

    «Не скажу, что плохое начало. Просто мы сегодня начали играть с таким желанием в атаке, что не сильно уделяли внимание обороне. По созданным моментам и нахождению в зоне атаки намного превзошли соперника, но проигрывали 1:3. Слабая концентрация была при потере шайбы, при возврате. Поблагодарил ребят, что сумели по ходу матча перестроиться, наладить дисциплину игровую, поменяли сочетания, это привело к победе в сегодняшнем матче.

    В бразильский хоккей, конечно, мы не хотим играть, в атаке, возможно, но при потере шайбы должны играть в ярославский хоккей. В атаке никто ребят не ограничивает, но каждый должен отрабатывать в обороне, сегодня полматча несильно с этими обязанностями справлялись», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ. 0

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