Хартли: Мы сами себе не дали шанса на победу над «Барысом»

«Нелегкое начало, "Барыс" отлично реализовал большинство. Сравняли, но не катались так быстро, как можем.
Нельзя назвать этот матч отличным. Мы сами себе не дали шанса на победу. "Барыс" ее заслужил.
У Вилле Покки, возможно, сотрясение. Старченко ударил его в голову», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
«Авангард», проиграв три из четырех последних матча, по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции. У команды 51 очко после 37 игр.
«Барыс» идет восьмым на Востоке с серией из четырех побед. Казахстанский клуб в 35 матчах набрал 41 очко. 0