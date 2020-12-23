ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 годаМЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
  • 18:00
    • Кикнадзе объявил об уходе из «Локомотива»
  • 16:57
    • Прядкин предложил расширить РПЛ до 24 клубов
  • 19:19
    • Стал известен главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива»
  • 17:55
    • Мазепин останется пилотом «Хааса»
  • 16:26
    • «Ювентус» претендует на 35-летнего форварда
    Все новости спорта

    Хартли: Мы сами себе не дали шанса на победу над «Барысом»

    Хоккей Авангард Барыс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Барыса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!

    «Нелегкое начало, "Барыс" отлично реализовал большинство. Сравняли, но не катались так быстро, как можем.

    Нельзя назвать этот матч отличным. Мы сами себе не дали шанса на победу. "Барыс" ее заслужил.

    У Вилле Покки, возможно, сотрясение. Старченко ударил его в голову», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

    «Авангард», проиграв три из четырех последних матча, по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции. У команды 51 очко после 37 игр.

    «Барыс» идет восьмым на Востоке с серией из четырех побед. Казахстанский клуб в 35 матчах набрал 41 очко. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат побеждать?
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Эвертон» остановить «МЮ» в Кубке лиги?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Парижане легко возьмут три очка?
  • ПСЖ — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие