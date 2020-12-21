«Салават Юлаев» объявил о переходе Плэтта

подписал контракт с нападающим сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

У канадского форварда также есть белорусское гражданство, что дает ему право не считаться легионером в КХЛ.

Предыдущим клубом Плэтта был «Автомобилист», за который он в текущем чемпионате КХЛ успел провести 28 матчей и набрать 6 (3+3) очков при показателе полезности «-8». В середине декабря клуб из Екатеринбурга расторг контракт с хоккеистом.

✊ Welcome aboard, Geoff!

🖋️ Сегодня контракт с #HCSalavat подписал центральный нападающий Джефф Плэтт.

➡️ Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021. За «юлаевцев» форвард будет выступать под 16 номером. pic.twitter.com/EPQLxbeuQG — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 21, 2020

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