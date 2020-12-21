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    «Салават Юлаев» объявил о переходе Плэтта

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Джеффом Плэттом, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

    Джефф Плэтт
    Джефф Плэтт

    Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

    У канадского форварда также есть белорусское гражданство, что дает ему право не считаться легионером в КХЛ.

    Предыдущим клубом Плэтта был «Автомобилист», за который он в текущем чемпионате КХЛ успел провести 28 матчей и набрать 6 (3+3) очков при показателе полезности «-8». В середине декабря клуб из Екатеринбурга расторг контракт с хоккеистом.

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