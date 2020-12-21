«Салават Юлаев» объявил о переходе Плэтта

Джефф Плэтт
globallookpress.com
Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.
У канадского форварда также есть белорусское гражданство, что дает ему право не считаться легионером в КХЛ.
Предыдущим клубом Плэтта был «Автомобилист», за который он в текущем чемпионате КХЛ успел провести 28 матчей и набрать 6 (3+3) очков при показателе полезности «-8». В середине декабря клуб из Екатеринбурга расторг контракт с хоккеистом.
✊ Welcome aboard, Geoff!— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 21, 2020
🖋️ Сегодня контракт с #HCSalavat подписал центральный нападающий Джефф Плэтт.
➡️ Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021. За «юлаевцев» форвард будет выступать под 16 номером. pic.twitter.com/EPQLxbeuQG