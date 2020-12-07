Назван состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала

Стал известен состав сборной Финляндии на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщает сайт Финского хоккейного союза.

В заявке оказалось 18 представителей КХЛ:

Вратари: Юсси Рюнняс («Линчёпинг», Швеция), Янне Ювонен («Лександ», Швеция), Юхо Олкинуора («Металлург», Магнитогорск).

Защитники: Вилле Покка, Оливер Каски (оба — «Авангард», Омск), Никлас Фриман («Йокерит», Финляндия), Тони Сунд («Динамо», Рига), Вели-Матти Виттасмяки («Северсталь», Череповец), Юусо Хиетанен («Динамо», Москва), Петтери Линдбом («Биль», Швейцария), Петтери Никкиля («Линчёпинг»), Робин Сало («Эребру», Швеция), Отсо Рантакари («Нефтехимик», Нижнекамск).

Нападающие: Йори Лехтеря («Спартак», Москва), Юлиус Юнттила, Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен (все — «Йокерит»), Миро Аалтонен (СКА, Санкт-Петербург), Нико Оямяки («Линчёпинг»), Йоонас Няттинен («Северсталь»), Ере Карьялайнен («Сочи»), Юлиус Няттинен («Амбри-Пиотта», Швейцария), Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен (оба — «Сибирь», Новосибирск), Роберт Лейно («Эребру»), Артту Иломяки («Лулео», Швеция), Теему Турунен («Давос», Швейцария), Харри Песонен («Металлург», Магнитогорск).

Кубок Первого канала состоится с 17 по 20 декабря на арене хоккейного ЦСКА в «Парке Легенд». 0