Столичное «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист»

В матче чемпионата КХЛ московскоеразгромило на выездесо счетом 2:7.

Дублем в составе гостей отметились Дмитрий Кагарлицкий и Оскар Линдберг. Также в списке гостевых голов шайбы Юусо Хиетанена, Даниила Тарасова и Дмитрия Яшкина. У хозяев две шайбы забросил Брукс Мэйсек.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 2:7 (0:3, 0:1, 2:3) Голы: Хиетанен — 2 (бол., Чайковски, Шипачев), 1:20 — 0:1. Кагарлицкий — 5 (Шипачев), 3:38 — 0:2. Линдберг — 6 (Тарасов), 5:56 — 0:3. Линдберг — 7 (Пяярви-Свенссон), 37:24 — 0:4. Мэйсек — 12 (бол., Холланд, Бочаров), 45:38 — 1:4. Мэйсек — 13 (Холланд, Мамкин), 49:17 — 2:4. Тарасов — 11 (Линдберг, Сергеев), 49:58 — 2:5. Яшкин — 21 (Кагарлицкий), 55:32 — 2:6. Кагарлицкий — 6 (бол., Яшкин, Шипачев), 58:42 — 2:7Вратари: Коварж (Галкин, 5:56) — ЕременкоШтраф: 4 — 8Броски: 33 (9+8+16) — 28 (11+7+10)

Набрав 40 очков, победители занимают четвертое место в Западной конференции. «Автомобилист» идет шестым на «Востоке» с тем же количеством баллов. 0