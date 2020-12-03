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    ЦСКА проиграл минскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:4.

    Представители «Динамо» и ЦСКА
    Представители «Динамо» и ЦСКА

    За «армейцев» отметились Артем Блажиевский и Максим Шалунов. У минского коллектива забивали Кирилл Воронин, Шэйн Принс, Степан Фальковский и Брэндон Козун.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Воронин — 4 (Протас, Мерфи), 2:12 — 0:1. Принс — 11 (Шарангович), 28:12 — 0:2. Фальковский — 1 (Козун, Спунер), 29:30 — 0:3. Блажиевский — 2 (Рыков, Светлаков), 39:51 — 1:3. Шалунов — 12 (Окулов, Мамин), 44:37 — 2:3. Козун — 15 (п.в., Принс), 59:04 — 2:4Вратари: Шарыченков (58:16 — 58:21, 58:29 — 59:04, 59:10) — ФурхШтраф: 23 — 13Броски: 27 (3+13+11) — 28 (15+10+3)

    Поражение прервало победную серию ЦСКА из трех матчей. Несмотря на это, команда продолжает лидировать на «Западе». «Динамо» вышло на четвертое место, набрав 41 очко. 0

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