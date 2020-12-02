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    Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» из-за коронавируса

    Хоккей Салават Юлаев Йокерит КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Власти Хельсинки не разрешили нескольким хоккеистам «Салавата Юлаева» принять участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

    «Салават» — «Йокерит»
    «Салават» — «Йокерит»

    «02 декабря 2020 года ХК "Салават Юлаев" выходит на матч №374 Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Йокерита" в неоптимальном составе.

    В игре не примут участие защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин.

    Также не допущены на территорию "Hartwall-Arena" менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.

    Муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды.

    Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

    При этом ХК "Салават Юлаев" не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории г. Хельсинки», — сообщает пресс-служба уфимского клуба

    «Йокерит» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 25 матчах. «Салават Юлаев» — третий на Востоке. В активе уфимцев 43 очка после 33 игр. 0

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