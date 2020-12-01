«Авангард» переиграл «Ак Барс»

«Авангард» — «Ак Барс»
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Каски (2-я минута), Корбан Найт (34) и Вилле Покка (36).
КХЛ Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Каски — 7 (бол., Найт, Буше), 1:24 — 1:0. Найт — 12 (Гончаров, Зернов), 33:25 — 2:0. Покка — 4 (Найт, Хохлачев), 35:58 — 3:0Вратари: Грубец — БиляловБроски: 27 (11+7+9) — 32 (9+16+7)Штраф: 8 — 8
«Авангард» набрал 46 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 48 очков, продолжает лидировать на «Востоке». 0