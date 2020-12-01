ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 24-30 ноября
  • 19:52
    • Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом»
  • 19:16
    • «Авангард» переиграл «Ак Барс»
  • 18:05
    • «Наполи» переименует свой стадион в честь Марадоны до конца недели
  • 17:33
    • ЦСКА подписал контракт с Сошниковым
  • 15:48
    • Шипачев — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ
    Все новости спорта

    «Авангард» переиграл «Ак Барс»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Авангард Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» переиграл казанский «Ак Барс» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард» — «Ак Барс»
    «Авангард» — «Ак Барс»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Каски (2-я минута), Корбан Найт (34) и Вилле Покка (36).

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Каски — 7 (бол., Найт, Буше), 1:24 — 1:0. Найт — 12 (Гончаров, Зернов), 33:25 — 2:0. Покка — 4 (Найт, Хохлачев), 35:58 — 3:0Вратари: Грубец — БиляловБроски: 27 (11+7+9) — 32 (9+16+7)Штраф: 8 — 8

    «Авангард» набрал 46 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 48 очков, продолжает лидировать на «Востоке». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Локо» борьбу за выход в плей-офф ЛЧ?
  • «Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сохранит ли «Интер» шансы на плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» М — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Ожидать ли высокой результативности на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.26
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Локомотив — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шахтер — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Локомотив — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие