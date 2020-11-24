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    «Торпедо» разгромило «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Торпедо Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» у себя дома разгромило «Автомобилист» со счетом 5:1.

    Игроки «Торпедо»
    Игроки «Торпедо»

    По шайбе у хозяев забросили Энди Миле, Зият Пайгин и Иван Чехович, а также дубль сделал Дамир Жафяров. У гостей отличился Павел Дацюк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Жафяров — 9 (Марин), 7:57 — 1:0. Миле — 8 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 11:41 — 2:0. Дацюк — 6 (Голышев, Макеев), 11:55 — 2:1. Жафяров — 10 (Чехович), 15:36 — 3:1. Пайгин — 4 (Дер-Аргучинцев), 31:38 — 4:1. Чехович — 4 (бол., Миле, Уайдмэн), 39:25 — 5:1Вратари: Мельничук — Коварж (Галкин, 31:38)Штраф: 2 — 8Броски: 33 (13+13+7) — 36 (15+11+10)

    Несмотря на поражение, «Автомобилист» выше в турнирной таблице «Востока» — 4 место с 38 очками. «Торпедо» занимает 7 место с 28 баллами. 0

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