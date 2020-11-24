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    Малкин: Пока не обсуждал с «Питтсбургом» новый контракт

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Прогнозы на НХЛ
    Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин заявил, что пока не вел переговоров с руководством клуба о новом контракте.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Его ныненшнее соглашение действует до 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард хочет подписать новый трехлетний контракт.

    «Я не знаю, откуда пошла эта информация про три года. Кто ее запустил? У меня пока не было разговора с руководством "Питтсбурга" о новом контракте. Может быть, он произойдет после этого сезона, когда у меня останется последний год, и будет можно вести переговоры. А оставшиеся два года — это приличный срок. Надо играть в хоккей, а там как сложится.

    Просто не знаю, откуда пошел такой слух. Если руководство "Питтсбурга" реально планирует так поступить, это будет здорово», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. 0

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