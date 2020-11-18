Гатиятулин: Мы старались свести ошибки в матче со СКА к минимуму

Главный тренер «Трактора»прокомментировал победу команды в выездном матче со(1:0).

«Непростой матч. Рады победе. Слова благодарности команде за самоотдачу.

Непросто складывались два периода, в третьем удалось поровнее сыграть. Создали момент, со вбрасывания решили исход матча.

Готовились и понимали, что на нас будет постоянное давление. Обратили внимание на детали.

Ребята в принципе справились. Мы старались свести ошибки к минимуму», — цитирует Гатиятулина «Р-Спорт».

Добавим, что после этого матча «Трактор», одержав пятую победу подряд, с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. СКА расположился на второй позиции на «Западе» (35). 0