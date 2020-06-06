ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нильс ПетерсенСуперзапасной забил первым касанием и усложнил Гладбаху жизнь
  • 15:12
    • Суарес готов сыграть против «Мальорки»
  • 14:11
    • «Рома» хочет продлить аренду Смоллинга
  • 10:51
    • Мельгарехо вернулся в Парагвай и ищет новый клуб
  • 08:39
    • Официально: В Серии А можно будет проводить пять замен
  • 06:46
    • Модрич рассказал о конфликте Роналду и Моуринью
    Все новости спорта

    Фазель: Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о возможном участии игроков НХЛ в чемпионате мира-2021.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    «Без присутствия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пхенчхане было великолепное шоу. Если хоккеисты лиги не приедут, то все равно у нас будет отличный чемпионат мира. Но с учетом возможного переноса начала турнира с 7 мая на 21 мая мы все равно надеемся, что они приедут, если же нет, то мы, конечно, не можем это никак контролировать.

    Но у меня есть ощущение, что регулярный чемпионат НХЛ в следующем сезоне завершится в начале мая», — заявил Фазель, которого цитирует ТАСС.

    «НХЛ пытается возобновить чемпионат в конце июля и закончить сезон, поэтому для лиги сейчас это главный вызов. Когда нормальная жизни вернется, мы будем больше общаться с НХЛ по этой теме. Плюс есть еще момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США, но мы следим за этим и будем работать», — добавил он. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Байер» — «Бавария»
  • 1.65
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Бавария» с «Байером» за поражение в первом круге?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Боруссию» Д ждет сложный матч с «Гертой»
  • «Боруссия» Д — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Поднимется ли «Боавишта» в верхнюю часть таблицы?
  • «Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    АПЛ вернется 17 июня Футбол От вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛВ Англии остается целый ряд вопросов, которые еще предстоит решить перед возобновлением сезона 04/06/2020 в 16:130
  • 15:53
    • Фазель: Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный ЧМ-2021
  • 15:40
    • Серджи Роберто не хочет покидать «Барселону» ради «Ман Сити»
  • 15:27
    • Владелец «Фиорентины» надеется сохранить Кьезу в клубе
    «Милан» — «Бавария». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол От напряга в Мюнхене к невозмутимости в Милане. О матче между «Миланом» и «Баварией» на «Сан-Сиро» в 2006-мВспомним выдающийся матч великого «Милана» Анчелотти, в котором его ребята разнесли «немецкую машину» Вчера в 18:020
  • Экспресс дня

  • «Унион» и «Шальке» огорчат друг друга?
  • 3.79
    •
  • 14:59
    • «Ливерпуль» не будет покупать игроков летом — СМИ
  • 14:48
    • Ирвинг пропустит остаток сезона в НБА
  • 14:35
    • Капитан «Шальке» не сможет выйти на поле до конца сезона
    «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионство Футбол Возвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионствоВсе что нужно знать о возобновляющемся чемпионате Португалии по футболу 03/06/2020 в 21:060
  • 13:57
    • Тренер «Брешии» назвал причины расставания с Балотелли
  • 13:42
    • Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом
  • 13:27
    • «Рома» понесла рекордные убытки в нынешнем сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Прогноз на матч Легион Таллинн — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ислочь — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Фортуна — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Десна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Заглембе — Лех Познань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие