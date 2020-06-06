Фазель: Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея (IIHF)высказался о возможном участии игроков НХЛ в чемпионате мира-2021.

«Без присутствия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пхенчхане было великолепное шоу. Если хоккеисты лиги не приедут, то все равно у нас будет отличный чемпионат мира. Но с учетом возможного переноса начала турнира с 7 мая на 21 мая мы все равно надеемся, что они приедут, если же нет, то мы, конечно, не можем это никак контролировать.

Но у меня есть ощущение, что регулярный чемпионат НХЛ в следующем сезоне завершится в начале мая», — заявил Фазель, которого цитирует ТАСС.

«НХЛ пытается возобновить чемпионат в конце июля и закончить сезон, поэтому для лиги сейчас это главный вызов. Когда нормальная жизни вернется, мы будем больше общаться с НХЛ по этой теме. Плюс есть еще момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США, но мы следим за этим и будем работать», — добавил он. 0