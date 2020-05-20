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    ИИХФ опубликовала новый состав групп на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России

    Как и планировалось, сборную России поменяли местами с командой Канады. Это сделано для того, чтобы россияне проводили матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

    В итоге хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

    В группу B попали Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан

    Турнир пройдет с 7 по 23 мая 2021 года. ЧМ-2020 в Швейцарии был отменен из-за коронавируса. 0

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