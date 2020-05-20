ИИХФ опубликовала новый состав групп на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года.

Как и планировалось, сборную России поменяли местами с командой Канады. Это сделано для того, чтобы россияне проводили матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

В итоге хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

В группу B попали Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан

Турнир пройдет с 7 по 23 мая 2021 года. ЧМ-2020 в Швейцарии был отменен из-за коронавируса. 0