Валтонен заинтересован в работе с «Барысом»

Финский тренерподтвердил факт переговоров с казахстанским

«У меня сейчас нет контракта, поэтому, конечно, я заинтересован в работе. Не могу комментировать больше. Интересны все варианты, но пока ничего определенного. Я пока не связывался со своим агентом, поэтому трудно добавить что-то еще», — заявил Валтонен в интервью Jatkoaika.

«Конечно, мне интересно тренировать и сборную Казахстана тоже. Это большая возможность. Я два года работал со сборной Польши — мне это понравилось, нам удалось сделать несколько хороших вещей. Мне будет в удовольствие работать со сборной, но пока не могу сказать больше», — добавил тренер.

Отметим, что ранее финский специалист отказался продлевать контракт со шведской «Мурой», которую тренирует с ноября. 0